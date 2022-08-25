هالاند يكشف عن ملهمه الحقيقي

المصدر: البيان

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كشف مهاجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، أن أحد دوافعه الرئيسية للانضمام إلى مانشستر سيتي بالذات، رغم اهتمام معظم عمالقة أوروبا بالحصول عليه، هي رغبته في التحسن والتطور كلاعب.

وتحدث إرلينغ لـ "FourFourTwo" موضحاً أنه يرى الفرنسي كريم بن زيمة، نجم ريال مدريد، كأحد الأسماء الملهمة له في مسيرته الرياضية، ويريد أن يفعل مثله ويبقى في القمة.

وقال النرويجي: "لا أعرف ما الذي سيحدث، لكن يجب أن يكون الأمر دائما حول التعلم والتطور، لا يمكنك أبدا التوقف عن البحث عن طرق جديدة لتصبح أفضل".

وواصل: "انظر إلى كريم بن زيمة في ريال مدريد، يبلغ 34 عاما الآن، وفجأة تطوّر ليصبح لاعبا أفضل خلال العامين الماضيين، هذا أمر جيد للغاية، أريد أن أفعل ذلك دائما".

وتابع: "كنت أشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز كثيرا قبل وصولي إلى هنا، أعتقد أنه في السنوات الأخيرة، كان رؤية المهاجم رقم 9 الكلاسيكي بات نادرا، ولهذا السبب من الأفضل أن تكون واحدا الآن".

يذكر أن هالاند خاض رفقة زملائه في مانشستر سيتي مواجهة ودية ضد فريق برشلونة الإسباني أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، انتهت بالتعادل 3/3.

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