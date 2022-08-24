مباراة في الدوري الأوكراني تدوم أربع ساعات ونصف ساعة بسبب دوّي صفارات الانذار

المصدر: أ ف ب

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استمرت مباراة في الدوري الأوكراني لكرة القدم، الذي عاود نشاطه على وقع صوت المدافع، اليوم الأربعاء، لفترة 4 ساعات و27 دقيقة بدلاً من 90 دقيقة بسبب الدوّي المتكرر لصفارات الإنذار خوفاً من غارات جوية.

وانطلقت مباراة روخ لفيف وضيفه ميتاليست خاركيف في ختام منافسات المرحلة الأولى، في مدينة لفيف في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش) وانتهت الساعة 19:27 بفوز الفريق الضيف 2-1 بعدما توقفت 3 مرات بسبب صفارات الإنذار.

وأمضى الفريقان إجمالي 145 دقيقة في ملجأ من دون أن تتعرض المدينة لضربات جوية.

واستؤنف الموسم الجديد من الدوري الأوكراني خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير أمس الثلاثاء، في محاولة لمنح دفعة معنوية للدولة التي مزقتها الحرب.

وأقيمت أربع مباريات من دون أن تتوقف أي منها بسبب صفارات الإنذار من غارات جوية.

وتخوض العديد من الأندية مبارياتها البيتيّة على ملاعب خارج مدنها، وتحديداً في المناطق الغربية أو الوسطى الأكثر أماناً.

وكانت الأندية الأوكرانية اتخذت في أبريل قراراً بإنهاء الموسم السابق في وقت مبكر بعد تعليقه عقب بد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وتحتفل أوكرانيا اليوم الأربعاء بعيد استقلالها، في حين حذرت الولايات المتحدة قبل يوم واحد من أن روسيا قد تهاجم منشآت الحكومة الأوكرانية في الأيام المقبلة.

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