نيوكاسل يضم صفقة هجومية من «الليغا»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية أن نادي نيوكاسل يونايتد، حسم تعاقده مع السويدي ألكسندر إيزاك نجم ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن نيوكاسل يونايتد تعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك قادماً من ريال سوسيداد، في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو، بالإضافة لخمسة ملايين يورو متغيرات.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن صفقة انتقال ألكسندر إيزاك هي الأغلى في تاريخ ريال سوسيداد، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ليس فقط ما سيجنيه ريال سوسيداد من بيع اللاعب، ولكن النادي الإسباني سيحتفظ بحق الحصول على 10% من أي عملية بيع لإيزاك مستقبلاً.

وانتقل ايزاك إلى ريال سوسيداد صيف 2019، قادماً من نادي بوروسيا دورتموند، مقابل 10 ملايين يورو.

ويسعى نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع صفقات قوية، لإثبات هويته بعدما انتقلت ملكية النادي مؤخراً لصندوق الاستثمار السعودي.

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