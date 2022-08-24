أوروبا تترقب قرعة مثيرة لدوري الأبطال غداً

المصدر: وام

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البداية من اسطنبول، ومن المقرر أن يكون الختام بعد عدة شهور على استاد "أتاتورك" بالمدينة التركية نفسها.. تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية نحو المدينة غدا لمتابعة حفل إجراء قرعة الدور الأول "دور المجموعات" لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتجتذب قرعة هذه البطولة اهتماما كبيرا من مشجعي كرة القدم في كل أنحاء العالم وكذلك من وسائل الإعلام العالمية؛ كونها أقوى وأبرز بطولات الأندية ليس في أوروبا فقط وإنما على مستوى العالم حيث تجرى القرعة بين 32 من أقوى وأبرز أندية القارة الأوروبية.

كما تترقب القارة الأوروبية قرعة مثيرة في ظل الترشيحات الكبيرة التي ترافق أكثر من فريق إلى البطولة في نسختها الجديدة.

وتمثل القرعة غدا ضربة البداية الحقيقية في فعاليات هذه البطولة بعد انتهاء الأدوار التأهيلية مساء اليوم ، حيث تحسم اليوم هوية آخر 3 فرق متأهلة لدور المجموعات بالبطولة.

وتستضيف اسطنبول على استاد "أتاتورك" الأولمبي المباراة النهائية للنسخة 68 من البطولة في 10 يونيو 2023 .

وتوزع القرعة غدا الفرق الـ32 المشاركة في دور المجموعات على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة تمهيدا لبدء المنافسة خلال الفترة المقبلة بين فرق كل مجموعة بنظام دوري من دورين /ذهاب وإياب/ .

وحتى الآن ، ضمن 29 فريقا مقاعدهم في دور المجموعات فيما ستحسم الفرق الثلاثة الأخرى مساء اليوم لتدرج غدا ضمن القرعة.

وتصنف الفرق الـ32 على 4 مستويات قبل إجراء مراسم القرعة. وتضم فرق المستوى الأول فريق ريال مدريد الإسباني حامل لقب البطولة ، والذي تغلب على ليفربول الإنجليزي في نهائي النسخة الماضية من البطولة ليحرز لقبه الـ14 في تاريخ دوري الأبطال.

كما يضم المستوى الأول فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني بصفته الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وإلى جانب الفريقين ، يضم المستوى الأول الفرق الفائزة باللقب في البلدان التي تحتل اتحاداتها الكروية المراكز الستة الأولى في تصنيف "المعامل" الصادر عن الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" .

وهذه الفرق الستة هي مانشستر سيتي /إنجلترا/ وميلان /إيطاليا/ وبايرن ميونخ /ألمانيا/ وباريس سان جيرمان "فرنسا" وبورتو /البرتغال/ وأياكس /هولندا/ .

وفي المقابل ، توزع الفرق الـ24 الأخرى على المستويات من الثاني إلى الرابع طبقا لتصنيف المعامل الخاص بالأندية بعد تأهل الفرق الـ3 المتبقية.

وخلال مراسم إجراء القرعة غدا، ستضم كل مجموعة 4 فرق بواقع فريق واحد من كل مستوى بشرط ألا تضم أي مجموعة أكثر من فريق واحد من كل اتحاد وطني بمعنى عدم وجود فريقين من نفس الاتحاد الوطني بمجموعة واحدة.

وتستحوذ الاتحادات ذات المراكز الأولى في تصنيف "المعامل" على العدد الأكبر من المقاعد لفرقها في دور المجموعات.

وتأتي إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا في المقدمة برصيد 4 مقاعد لكل منها وأضاف إنتراخت فرانكفورت مقعدا خامسا لألمانيا اثر فوزه بلقب الدوري الأوروبي.

وتشارك أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزية وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد وأشبيلية الإسبانية وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وإنتراخت فرانكفورت ولايبزج وباير ليفركوزن الألمانية وانتر ميلان ويوفنتوس وميلان ونابولي الإيطالية في دور المجموعات.

كما تشارك البرتغال بثلاثة فرق هي بنفيكا وبورتو وسبورتنج لشبونة فيما تشارك فرنسا بفريقي مارسيليا وباريس سان جيرمان. كما يشهد دور المجموعات مشاركة 10 فرق أخرى من اتحادات وطنية أخرى.

وتبدأ فعاليات دور المجموعات بالجولة الأولى في 6 و7 سبتمبر المقبل فيما تختتم بالجولة السادسة في 1 و2 نوفمبر المقبل قبل 3 أسابيع على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 .

وتعود منافسات البطولة من خلال الأدوار الإقصائية عبر جولة الذهاب لدور الـ16 في منتصف فبراير 2023 فيما تقام المباراة النهائية في 10 يونيو 2023 على استاد "أتاتورك" الأولمبي، الذي سبق له استضافة المباراة النهائية للبطولة نفسها في نسخة 2005 .

واشتهرت المباراة النهائية لنسخة 2005 بلقب "معجزة اسطنبول" حيث تقدم ميلان في الشوط الأول 3-0 ورد ليفربول بثلاثية في الشوط الثاني قبل أن يحرز اللقب عبر ركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان.

وكان مقررا أن تستضيف اسطنبول نهائي البطولة في نسخة 2020 ، ولكن النهائي نقل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب جائحة كورونا وتكرر نقل النهائي من اسطنبول إلى بورتو البرتغالية في النسخة التالية /2021/ قبل أن يعود النهائي في النسخة المرتقبة إلى المدينة التركية.

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