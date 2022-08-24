بسبب اللعب المالي النظيف.. أرسنال تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن أرسنال يتواجد ضمن القائمة الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف، للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة "تايمز سبورت"، فإن الاتحاد الأوروبي وضع قائمة تشمل بعض الأندية لمراقبتها، وبحث إمكانية التزامها بقانون اللعب المالي النظيف، الذي يضمن منافسة عادلة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن أرسنال ضمن 20 نادٍ في قائمة المراقبة الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف، مشيرة إلى أن هذه الأندية يمكن دخولها في خطر خرق القوانين المالية.

وأكدت الصحيفة، أنه على رأس الأندية التي وضعها الاتحاد الأوروبي في القائمة الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يكتظ بالنجوم.

وأظهر أرسنال تألقاً واسعاً خلال منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ بدايته، حيث كانت البداية بتغلبه على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ثم الفوز على ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين، ثم الانتصار على بورنموث بثلاثية نظيفة.

ويستعد أرسنال لمواجهة فولهام السبت 27 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويبحث المدفعجية عن مواصلة الانتصارات في البريميرليغ.

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