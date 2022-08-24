بيكيه يثير غضب شاكيرا بعد ظهوره مع شريكته الجديدة (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الظهور الأول له مع شريكته الجديدة كلارا شيا مارتي، التي تصغره بـ 12 عامًا.

وانتشرت صوراً تظهر بيكيه في حفل موسيقي، السبت الماضي، مع المتهمة بالتسبب في انفصاله عن المغنية الشهيرة شاكيرا، منذ 3 أشهر.

ونشر برنامج "Socialité" الذي يبث على قناة "Telecinco" الإسبانية، لقطات فيديو تظهر الفتاة العشرينية تعانق مدافع برشلونة، في مهرجان "Summerfest Cerdanya" بكتالونيا.

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن بيكيه وكلارا كانا يتقابلان منذ عدة أشهر، لاسيما أنها تعمل في قسم العلاقات العامة وتنظيم المناسبات في شركة "كوزموس" التي يملكها اللاعب.

وأضافت الصحيفة أنهما حاولا الحفاظ على سرية علاقتهما بعيداً عن أنظار الصحافة والإعلام، إلا أن المقربين من اللاعب كانوا على علم بها منذ فترة.

وبعد انتشار صور وفيديو تظهر بيكيه مع شريكته الجديدة، ضجت وسائل التواصل بصور لشاكيرا مع ولديها ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات) حيث بدت ملامح الغضب والحزن عليها.

وأفادت التقارير أن شاكيرا غاضبة للغاية لأن أب ولديها أخل بصفقة كانت عقدت بينهما، تتمثل في الحفاظ على سرية علاقته الجديدة لمدة عام على الأقل.

وكشف المصور جوردي مارتن الذي اعتاد تصوير شاكيرا منذ 12 عامًا، أنه بعد ظهور صور بيكيه مع شريكته الجديدة، ذهب إلى منزل المغنية الكولومبية، لافتاً إلى أنها بدت غاضبة وحزينة كما لم يعهدها سابقاً.

وأوضح مارتن قائلاً: "يمكن أن ينفصل شخصان وتجري الأمور بسلاسة دون أن يحدث أي ضرر على الإطلاق، لكن بيكيه يتصرف بشكل سيئ ويسبب الضرر".

وأضاف أن شاكيرا طلبت عدم الرد على أي أسئلة تتعلق بولديها، بينما شجعها على السعي والعمل على الخروج من تلك الحالة.

يذكر أن شاكيرا وجيرارد أعلنا يونيو الماضي نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عامًا.





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