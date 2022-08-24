مادة سامة تهدد مباراة في كأس ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

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تحوم الشكوك حول المباراة المقررة بين فريق الدرجة الرابعة توتونيا أوتنسن وحامل اللقب لايبزغ في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بسبب تلوث سام لعشب الملعب الذي من المفترض أن يستضيف المباراة في مدينة ديساو.

ولم يكن من الممكن استخدام ملعب فريق أوتنسن المغطى بعشب صناعي في هامبورغ، وقد رفض ناديا سانت باولي وهامبورغ استضافة المباراة.

وقرر نادي أوتنسن نقل المباراة إلى مدينة ديساو التي تبعد 400 كيلومتر، وتقع بالقرب من لايبزغ، وهو ما كان من المتوقع أن يسفر عن حضور عدد أكبر من جماهير الفريق الضيف، لكن أرضية الملعب تضررت، حيث ذكرت صحيفة «بيلد» أن مجهولين ألقوا مادة سامة حول منطقتي الجزاء وحول دائرة المنتصف، ومن المفترض أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، لكن الملعب لا يصلح لاستضافتها.

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