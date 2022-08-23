صورة تثير التكهنات حول مصير رونالدو في أولدترافورد

المصدر: البيان

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شغل رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

ويعد غياب مانشستر يونايتد عن النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حسب بعض التحليلات أبرز الأسباب التي تجعل رونالدو يرغب في الرحيل عن قلعة الشياطين.

ويتزامن ذلك مع وجود رونالدو على قائمة البدلاء خلال مباراة فريقه مع ليفربول، أمس الاثنين، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر (2 - 1).

وعقب المباراة نشر النجم البرتغالي صورة من الملعب على صفحته الرسمية في "فيسبوك".. وعلق رونالدو على الصورة برسالة شكر للنادي والمشجعين، وهو ما اعتبره البعض بمثابة إعلان رحيل عن مانشستر يونايتد.

لكن الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أكد أن رونالدو لا يزال يمثل أحد الأدوات المهمة، التي يحتاجها الشياطين الحمر لحصد البطولات في الفترة المقبلة.

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