بجانب ميسي ومبابي ونيمار.. الجزائري بلايلي في التشكيل المثالي للجولة الـ 3 من الدوري الفرنسي

المصدر: البيان

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حظي الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي بريست، بالاعتراف في فرنسا، نظير تألقه في الجولة الثالثة من الليغ1.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الليغ1، والتي ضمت اسم بلايليإلى جانب كل من ميسي ومبابي ونيمار.

كما نال الدولي الجزائري، تنقيط (8/10) اعترافا بالمردود الكبير الذي قدمه رفقة ناديه في المواجهة الأخيرة التي جمعتهم بنادي أنجي.

يذكر أن سويف بلايلي، قدم تمريرتين حاسمتين، في مباراتهم أمام أنجي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).

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