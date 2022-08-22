على رأسهم صلاح وماني.. إيتو يختار أفضل لاعبي القارة الإفريقية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اختار النجم الكاميروني السابق ورئيس اتحاد كرة القدم الحالي في بلاده صامويل إيتو، المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، والسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، ضمن قائمته لأفضل اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا.

وأشار إيتو في حواره مع قناة "TV3" الغانية، إلى إعجابه بالكثير من اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا، بينهم صلاح وماني، والنجم الغاني السابق عبيدي بيليه، وجاي جاي أوكوشا نجم نيجيريا السابق، وجورج وايا أسطورة ليبيريا.

وعن رغبة النجم أسامواه جيان لاعب كايسري سبور، في المشاركة مع غانا بمونديال 2022، قال إيتو: "يسعدني أعرف أن جيان يريد اللعب مع غانا في كأس العالم، يريد خوض هذا التحدي باللعب لمنتخب بلاده من جديد، وأنا أدعم هذه الفكرة".

وتابع إيتو على هامش زيارته لغانا بصفقته سفير كأس العالم 2022: "أعتقد أن أحد المنتخبات الإفريقية يستطيع الفوز بكأس العالم في قطر".

ويشارك في كأس العالم قطر 2022 من قارة إفريقيا 5 منتخبات وهي المغرب وتونس وغانا ونيجيريا والكاميرون.

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