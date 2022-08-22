ليس دوري الأبطال.. محمد صلاح يكشف عن هدفه في الموسم الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، عن هدفه في الموسم المقبل رفقة الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر شبكة "ديلي فوتبول": "الكل يتنافس على لقب الهداف، هاري كين، وهالاند، وخيسوس، ولكن هدفي هذا الموسم هو حصد البريميرليغ".

وتابع: "دائماً ما أرغب في تحقيق دوري الأبطال، ولكن هذا الموسم أرغب في حصد لقب الدوري الإنجليزي بشدة".

وعن وضع مانشستر يونايتد والبداية السيئة للشياطين الحُمر بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الخسارة من برايتون وبرينتفورد في أول جولتين، قال صلاح: "لا أريد وضع المزيد من الملح على الجراح، لكنهم بالطبع متحمسين لمباراتنا، لنرى ما سيحدث، بالنسبة لنا لم نبدأ الموسم بالشكل الذي كنا نرغب به، ولكن لا يمكننا تغيير الماضي وتركيزنا الآن على الحاضر".

وأكمل: "أتطلع لتحطيم رقم ستيفن جيرارد، لأصبح هداف ليفربول في مواجهات مانشستر يونايتد، يتبقى هدفاً واحداً".

وبشأن تمديد عقده مع ليفربول، قال صلاح: "الجماهير سبب رغبتي في تجديد العقد، أشعر بالتقدير في ليفربول".

وعن الفرق التي ستنافس على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قال صلاح: "مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي، ونحن بالطبع، ولكن من المبكر الحديث عن هذا الأمر صحيح نبعد عن المتصدر، ولكن في نفس الوقت الموسم الماضي عدنا من بعيد ونافسنا حتى آخر رمق".

وتحدث صلاح عن زميله السابق بليفربول ساديو ماني، حيث قال: "لاعب رائع أعطى كل ما لديه لليفربول ومن الصعب تعويضه بسهولة بعدما قضى 6 أعوام هنا، لا أرى أن بيني وبين ماني منافسة لأن الموسم الماضي كنت متقدم عليه من ناحية الأهداف، ولكن في نفس الوقت أرى أن هذا يساعدني على تطوير نفسي وتحقيق أهدافي".

ويحل ليفربول ضيفاً على مانشستر يونايتد اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

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