كلوب: صلاح اكتشف قدمه اليمنى في إجازته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول بلاعبه الدولي المصري محمد صلاح، وقدرته على التسجيل والصناعة، والتطوير من نفسه بشكل عام.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": "محمد صلاح عاد من إجازته الصيفية بخدعة جديدة، حيث وجد قدمه اليمنى في إجازته".

وأضاف: "صلاح يتطور بشكل دائم وهذا أمر جنوني، أصبح يرسل عرضيات متقنة بقدمه اليمنى، احترافية صلاح واضحة للجميع فهو يحاول إضافة أشياء جديدة لتطوير نفسه باستمرار، صلاح متفوق بالأرقام التي يمتلكها ليس فقط من الناحية التهديفية ولكن على مستوى مساعدة زملائه".

وعن اقتراب صلاح من تحقيق لقب هداف ليفربول في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد، قال كلوب: "بالنسبة لي لم أكن أعلم هذه المعلومة، لكن أثق أن صلاح يعرفها".

وكان محمد صلاح سجل 9 أهداف مع ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، متساوياً مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز، ويفصل صلاح هدفاً واحدًا عن تخطي جيرارد، ليصبح الهداف التاريخي لليفر في مواجهات مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول ضيفاً على مانشستر يونايتد اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق ليفربول الفوز في أول جولتين بالبريميرليغ، حيث تعادل مع فولهام 2/2، وكريستال بالاس 1/1.

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