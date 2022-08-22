سلتا فيغو يعيد حدثاً غائباً عن ريال مدريد منذ سبع سنوات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، حدثاً غائباً عن الميرنغي منذ 7 سنوات بالليغا.

وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس، السبت الماضي، انتهت بفوز ريال مدريد 1/4، وسجل كريم بنزيما الهدف الأول للميرنغي من ضربة جزاء في الدقيقة 14، ثم أدرك ياغو أسباس التعادل في الدقيقة 23 من ضربة جزاء أيضاً، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثاني للريال في الدقيقة 41 بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء، وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 56، ثم أحرز فيديريكو فالفيردي الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية الخاصة بإحصائيات اللاعبين، فإن المرة الأخيرة التي سجل فيها ريال مدريد من ركلة جزاء واستقبلت شباكه من ركلة جزاء في نفس المباراة خارج أرضه بالدوري الإسباني كانت أمام قرطبة في يناير 2015، أي منذ 7 سنوات، مشيرة إلى أن الميرنغي حسم نتيجة المباراة وقتها لصالحه 1/2.

وأكدت الشبكة العالمية، أن ريال مدريد حصل على 11 ركلة جزاء في آخر 23 مباراة لعبها بمختلف البطولات، وسجل منها 8 أهداف، وهو نفس عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها في آخر 90 مباراة سابقة وسجل منها 10 أهداف.

يذكر أن ريال مدريد بدأ منافسات الدوري الإسباني بقوة، وحقق الفوز في أول مباراتين بالليغا، إذ تخطى ألميريا في الجولة الأولى 1/2، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على سلتا فيغو بالجولة الثانية 1/4.

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