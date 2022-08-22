لاعب مانشستر يونايتد: هذا ما نحتاجه للفوز على ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، أن فريقه يحتاج لمساندة الجماهير، من أجل مساعدته على تحقيق الفوز أمام ليفربول، في المباراة التي ستجمعهما اليوم الإثنين، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "من الصعب دائماً اللعب أمام ليفربول على المستوى البدني والذهني، لذلك بالتأكيد سنحتاج الجماهير التي تريد هزيمة ليفربول كما نود نحن".

وأضاف: "عندما هزمنا ليفربول آخر مرة ساعدتنا الجماهير بشكل هائل، ونحن نريدها أن تساعدنا مجدداً".



وواصل: "لأكون صادقاً، شعوري مازال كما في الماضي، تريد الفوز ضد أي خصم، ولكن ضد ليفربول أو مانشستر سيتي تريد أن تثبت سبب لعبك لمانشستر يونايتد".

يذكر أن مانشستر يونايتد وليفربول لم يحققا الفوز خلال أول جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث خسر الشياطين الحُمر من برايتون 1/2، ثم خسروا من برينتفورد 0/4، فيما تعادل ليفربول مع فولهام 2/2 وكريستال بالاس 1/1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز