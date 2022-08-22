تلميح صادم من غوارديولا حول مستقبله مع مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألمح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لحاجته إلى راحته، عقب انتهاء عقده مع السيتيسينز، بنهاية الصيف المقبل 2023.

ورداً على مستقبله مع السماوي، قال غوارديولا في حواره مع منصة "Daily football": "بعد كأس العالم 2022 سنتحدث عن الأفضل بالنسبة لي، وبالنسبة للنادي".

وتابع: "عندما تلعب كل ثلاثة أيام يكون الأمر أشبه بتناول السباجيتي كل يوم، في وقت ما تريد أن تتناول شيئاً آخر".

وأكمل: "ربما يكون أخذ قسط من الراحة أمراً جيداً".

وفي شأن آخر، أكد غوارديولا أن اللاعب المُفضل بالنسبة له، هو الذي يمتلك شخصية جيدة لا تؤثر سلباً على غرفة الملابس، حيث قال: "اللاعب المفضل لي هو الذي يمتلك شخصية جيدة، اللاعب الذي أريده لابد أن يكون معتز بذاته، ولكن بنسبة معينة، تعلمت مع الزمن حينما أريد التوقيع مع اللاعب أوجه سؤالاً للمدير الرياضي، وأقول له صف لنا هذا اللاعب كشخص، لا أهتم بمهارات اللاعب ففريق الكشافين سيجعلوني أرى لاعباً جيداً، هم ليسوا أغبياء، ولكن الشخصية الخاصة باللاعب هي الأهم".

وواصل: "من غير المنطقي أن تفكر في الفوز بأي لقب حينما تتواجد سموم وأشياء سيئة في غرفة تبديل الملابس، الأمر كذلك ينطبق على طاقم العمل".

وعن إمكانية رحيل بيرناردو سيلفا عن مانشستر سيتي، قال بيب: "إذا أجبرت شخصاً على البقاء عندما لا يرغب في البقاء فكيف يمكنك الحصول على أفضل ما لديه، فترة الانتقالات تغلق خلال 10 أو 15 يوماً ويمكن أن يحدث أي شيء، إذا قدم لنا أي نادٍ عرضاً جيداً واللاعب يريد المغادرة سوف نجد حلاً بالتأكيد".

يذكر أن مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل خلال مباراته الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد حيث انته اللقاء بنتيجة 3/3، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث فاز مباراتين وتعادل في الثالثة.

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