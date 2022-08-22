سحر مودريتش يعوض غياب كاسيميرو عن ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أظهر الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، تألقاً ملفتاً خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام سلتا فيغو بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح الميرنغي.

وسجل مودريتش هدفاً حاسماً أمام سلتا فيغو، وقدم تمريرة حاسمة لزميله فينيسيوس جونيور استغلها الأخير وأحرز هدفاً.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن غياب كاسيميرو عن ريال مدريد أمام سلتا فيغو بعد انضمامه مؤخراً إلى صفوف مانشستر يونايتد، وكذلك غياب توني كروس للإصابة، منح الفرصة لسحر مودريتش لإثبات أن العلاج والحل بيده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مودريتش سجل 18 هدفاً من أصل 33 مع ريال مدريد بتسديدات جاءت من خارج منطقة الجزاء.

وكشفت الصحيفة عن بعض أرقام النجم الكرواتي خلال مواجهة سلتا فيغو الأخيرة، حيث قالت إنه أخطأ في التمرير مرتين فقط من أصل 45 تمريرة، وصنع فرصتين محققتين للتسجيل، وسدد مرة وحيدة جاء منها الهدف.

وكان ريال مدريد فاز على ألميريا في الجولة الأولى بالليغا 1/2، ثم حقق الفوز على سيلتا فيجو في الجولة الثانية 1/4، ليواصل الميرنغي تألقه تحت قيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

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