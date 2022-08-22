توخيل: هذه الأسباب وراء هزيمة تشيلسي من ليدز يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على خسارة فريقه من ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "افتقارنا للمهاجمين الصريحين خلال مواجهة ليدز يونايتد، هذه كانت أزمتنا".

وأضاف: "كنا الأفضل في البداية وحتى النهاية كان لدينا أكثر من ضعف اللمسات في منطقة جزاء الخصم، لكن بدون أي تسديد على المرمى، لا يمكن تحقيق الفوز دون أن نسدد على المرمى".

وواصل: "أعطينا هديتين لليدز وهذه كانت نهاية كل شيء، بعد 20 دقيقة فقدنا مسارنا ولم نعد نفعل ما كنا نفعله في البداية، كانت لدينا أفكارًا مختلفة لم نطبقها".

وأتم توخيل تصريحاته، قائلاً: "أعتقد أننا خسرنا المباراة أول 20 دقيقة، عندما كنا أفضل وأتيح لنا فرصاً للتسجيل ولم نسجل، إن كنت ترغب في الفوز عليك التسجيل واستغلال الفرص".

ويتواجد تشيلسي حالياً في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث فاز مباراة وتعادل وخسر مثلها، فيما يحتل ليدز يونايتد المركز الثالث بالبريميرليغ برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مباريات أيضاً، حيث فاز في مباراتين وتعادل مباراة واحدة.

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