روما يتعرض لضربة قاسية باصابة فينالدوم بكسر في الساق

المصدر: أ ف ب

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تعرض روما الإيطالي لضربة قاسية باصابة لاعبه الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم بكسر في الساق اليمنى خلال التمارين، وفق ما أعلن نادي العاصمة الأحد.

ولم يحدد روما موعداً لتعافي اللاعب الهولندي المعار من باريس سان جرمان الفرنسي والذي يتعرض لهذه الإصابة قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر (20 نوفمبر - 18 ديسمبر).

وقال النادي الإيطالي على موقعه "عقب ضربة تلقاها خلال التدريبات اليوم (الأحد)، خضع فينالدوم لفحوص سريرية في المساء كشفت عن كسر في الساق اليمنى".

وأضاف "سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة".

ووصل لاعب الوسط البالغ 31 عاماً مجاناً الى سان جرمان العام الماضي في صفقة تمتد حتى 2024 بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، إلا أنه عجز عن فرض نفسه أساسياً في تشكيلة النادي الباريسي ما دفعه الى الانتقال هذا الصيف لروما على سبيل الإعارة.

وخاض فينالدوم مباراته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد نهاية الأسبوع الماضي ضد ساليرنيتانا (1-صفر) في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وأراده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في صفوف روما من أجل تعزيز خط وسطه بجانب الوافد الجديد الآخر الصربي نيمانيا ماتيتش.



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