فياريال يفاجىء اتلتيكو مدريد في عقر داره

المصدر: أ ف ب

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فاجأ فياريال مضيفه اتلتيكو مدريد بالفوز عليه بهدفين نظيفين الاحد في المرحلة الثانية من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده الى 6 نقاط متصدرا بفارق الاهداف عن 3 فرق اخرى حققت الفوز في في اول مرحلتين.

وأكد فياريال الذي بلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي بعد ان توج بطلا للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم قبل الماضي، بدايته القوية بعد ان تغلب على بلد الوليد 3-صفر في المرحلة الاولى.

اما اتلتيكو وبعد انطلاقة صاروخية بالفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة ايضا، فلم يجد الحل في مواجهة خصمه المنظم دفاعيا.

حقق فياريال بداية سريعة واضطر حارس اتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك للتصدي لمحاولتي الارجنتيني جيوفاني لو سلسو والفرنسي اتيان كابوي.

وظن جيرار مورينو بأنه منح التقدم لفياريال اواخر الشوط الاول لكن هدفه لم يحتسب للمسه الكرة بيده.

وازاء عدم توفيق مهاجم اتلتيكو مدريد الفارو موراتا صاحب هدفين في مرمى بلد الوليد في المرحلة الاولى، اشرك مدرب اتلتيكو الارجنتيني دييغو سيميوني المهاجم البرازيلي ماتيوش كونيا منتصف الشوط الثاني.

وكاد البرازيلي الدولي يفتتح التسجيل بعد ثوان من نزوله لولا تدخل حارس فياريال جيرونيمو في اللحظة الاخيرة (72).

وانتظر فياريال ثوانٍ فقط بعد ذلك ليفتتح التسجيل بواسطة جناحه الشاب يريمي بينو (73)، ثم طرد الحكم لاعب اتلتيكو ناهويل مولينا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع قبل ان يسجل فياريال هدف الثاني عن طريق جيرار مورينو في الثواني الاخيرة.



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