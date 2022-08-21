فوز ثالث توالياً لبايرن وثانٍ بمهرجان تهديفي

المصدر: أ ف ب

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واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب بدايته النارية للموسم الجديد رغم خسارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل لبرشلونة الإسباني، بتحقيقه فوزه الثالث توالياً والثاني بمهرجان تهديفي وجاء على حساب مضيفه بوخوم 7-صفر الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما استهل الموسم بفوز كاسح خارج الديار على أينتراخت فرانكفورت 6-1، خرج بايرن منتصراً من ظهوره الأول على أرضه 2-صفر على حساب فولفسبورغ، ثم استعرض الأحد في ملعب بوخوم حيث خسر الموسم الماضي 2-4، بفوزه الكاسح الذي حسمه في الشوط الأول بتقدمه 4-صفر.

وأجرى المدرب يوليان ناغلسمان تعديلات على تشكيلته للمرة الأولى هذا الموسم بسبب إصابة كل من الكندي ألفونسو ديفيس وجمال موسيالا صاحب ثلاثة أهداف في مباراتين، مانحاً الوافد الجديد الهولندي ماتَيّس دي ليخت مشاركته الأولى أساسياً فيما انتقل الفرنسي لوكا هرنانديز الى الجهة اليسرى من خط الدفاع.

وكان ناغلسمان موفقاً في خياره، إذ نجح اللاعبون الثلاثة الذين شاركوا أساسيين للمرة الأولى أول ثلاثة أهداف، وذلك عبر سانيه (4) ودي ليخت (25) وكومان (33)، قبل أن يسجل الوافد الجديد السنغالي ساديو مانيه هدفه الثاني بالقميص البافاري (42) ثم الثالث (60 من ركلة جزاء) والكوستاريكي كريستيان غامبوا السادس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (69) والبديل غنابري السابع (76).

وبفوزه الثالث توالياً، استعاد بايرن الصدارة بتسع نقاط كاملة وبفارق نقطتين أمام خصمه المقبل بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين وماينتس.

وفي المقابل، مني بوخوم بهزيمة ثالثة توالياً وبقي من دون نقاط في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الذي تلقى بدوره ثلاث هزائم متتالية في ظهور مختلف تماماً عن الموسم الماضي الذي أنهاء ثالثاً خلف بايرن وبوروسيا دورتموند وأمام لايبزيغ.

وفرط أينتراخت فرانكفورت، المشارك في دوري أبطال أوروبا نتيجة فوزه بلقب مسابقة "يوروبا ليغ"، بفوزه الأول للموسم واكتفى بالتعادل مع ضيفه كولن 1-1.

وبعدما افتتح الموسم بهزيمة مذلة على أرضه أمام بايرن ميونيخ، اكتفى فرانكفورت بالتعادل في العاصمة أمام هرتا برلين 1-1 في المرحلة الثانية.

لكنه بدا في طريقه لتحقيق فوزه الأول للموسم حين تقدم في الدقيقة 71 من ركلة حرة نفذها بعد دقيقتين على دخوله الياباني البديل دايشي كامادا، صاحب هدف التعادل ضد هرتا برلين، فتحولت من القائد المدافع يوناس هكتور وخدعت حارسه كيفن تراب.

إلا أن فريق المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر لم يتمسك بتقدمه واكتفى في النهاية بتعادل ثانٍ توالياً بتلقيه هدفاً رائعاً سجله البديل يان تيلمان بتسديدة من خارج المنطقة (82)، مانحاً كولن الذي أنهى الموسم الماضي سابعاً وتأهل للمشاركة في "كونفرنس ليغ" حيث خسر الخميس خارج أرضه في الملحق الفاصل 1-2 أمام مول فيهرفار المجري، نقطته الخامسة من فوز وتعادلين.



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