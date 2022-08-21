فرانكفورت يفرط بفوزه الأول للموسم

المصدر: أ ف ب

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فرط أينتراخت فرانكفورت، المشارك في دوري أبطال أوروبا نتيجة فوزه بلقب مسابقة "يوروبا ليغ"، بفوزه الأول للموسم واكتفى بالتعادل مع ضيفه كولن 1-1 الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما افتتح الموسم بهزيمة مذلة على أرضه أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب 1-6، اكتفى فرانكفورت بالتعادل في العاصمة أمام هرتا برلين 1-1 في المرحلة الثانية.

لكنه بدا في طريقه لتحقيق فوزه الأول للموسم حين تقدم في الدقيقة 71 من ركلة حرة نفذها الياباني دايشي كامادا، صاحب هدف التعادل ضد هرتا برلين، فتحولت من الدفاع وخدعت الحارس كيفن تراب.

إلا أن فريق المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر لم يتمسك بتقدمه واكتفى في النهاية بتعادل ثانٍ توالياً بتلقيه هدفاً رائعاً سجله البديل يان تيلمان بتسديدة من خارج المنطقة (82)، مانحاً كولن الذي أنهى الموسم الماضي سابعاً وتأهل للمشاركة في "كونفرنس ليغ" حيث خسر الخميس خارج أرضه في الملحق الفاصل 1-2 أمام مول فيهرفار المجري، نقطته الخامسة من فوز وتعادلين.

ويلعب لاحقاً بايرن ميونيخ مع ضيفه بوخوم باحثاً عن فوزه الثالث توالياً واستعادة الصدارة.



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