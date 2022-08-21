سقوط مونبلييه امام اوكسير في مباراة خشنة

المصدر: أ ف ب

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سقط مونبلييه على ارضه امام أوكسير العائد مجدداً الى الدرجة الاولى 1-2 في مباراة خشنة رفع فيها الحكم البطاقة الحمراء اربع مرات بالتساوي بين الفريقين الاحد ضمن المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وافتتح المدافع المخضرم مامادو ساخو التسجيل لمونبلييه قبل نهاية الشوط الاول بست دقائق قبل ان يطرد زميله خليل فياض في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 51 جاء الدور على مهاجم اوكسير السنغالي مبايي نيانغ الذي نال البطاقة الحمراء مباشرة ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

وادرك اوكسير التعادل عبر نونو دا كوستا من الرأس الاخضر (70)، ثم تقدم عبر ماتياس اوتريه بعدها بخمس دقائق (75).

ثم طرد لاعب ثان من أوكسير هو دا كوستا صاحب هدف التعادل (75)، من دون ان يتمكن مونبلييه من استغلال النقص العددي، علما بأن الاخير ايضا تعرض لحادثة طرد ثانية طالت تيجي تافرنييه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

في المقابل، بقي نيس بلا انتصارات للمرحلة الثالثة تواليا بسقوطه امام كليرمون بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين خاوي (6).

وحاول نيس ادراك التعادل بلا طائل لا بل طرد له الحكم لاعبين اواخر المباراة هما الغابوني ماريو لامينا (80)، قبل ان يلحق به جان كلير توديبو بعدها بدقيقتين.

ويستقبل ليل لاحقا باريس سان جرمان بطل الدوري الموسم الماضي.

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