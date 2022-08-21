الدوري الإنجليزي.. هزيمة قاسية لتشيلسي أمام ليدز يونايتد (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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خسر تشيلسي أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاءت ثلاثية ليدز يونايتد عن طريق برندن آرونسون في الدقيقة 33 بعد خطأ كارثي من حارس تشيلسي إدوارد ميندي، الذي حاول المراوغة وفشل ليتسبب في تأخر فريقه بهدف، بينما أحرز رودريغو مورينو هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 37، وجاء الهدف الأخير عن طريق جاك هاريسون في الدقيقة 69.





وسيطر ليدز يونايتد على مجريات المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتهديف، وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة، وسط محاولات على استحياء من لاعبي تشيلسي.

وشهدت المباراة طرد السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي في الدقيقة 84، ليكمل البلوز المباراة بعشرة لاعبين.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد إلى 7 نقاط في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف أرسنال المتصدر بـ 9 نقاط، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 4 نقاط بالمركز 12.

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