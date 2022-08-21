مباراة تشيلسي وليدز يونايتد.. ميندي يرتكب خطأ كارثياً (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة تشيلسي وليدز يونايتد بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خطأ كارثياً من السنغالي إدوارد ميندي حارس البلوز، أسفر عنه تقدم ليدز بهدف.

واستطاع برندن آرونسون أن يضغط على ميندي الذي حاول مراوغته لكنه لم ينجح، ليتم قطع الكرة منه، ويسجل لاعب ليدز هدفاً لفريقه.

وسيطرت حالة شديدة من الغضب على ميندي بعدما تم استخلاص الكرة منه، وتلقي فريقه هدفاً في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وتعرض ميندي لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخطأ الفادح الذي وقع فيه.

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