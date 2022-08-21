بعد التعاقد مع كاسيميرو.. تعرف على صفقات مانشستر يونايتد 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجح نادي مانشستر يونايتد، في إبرام أربع صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويسعى مانشستر يونايتد من خلال تعاقداته الجديدة لتدعيم صفوفه بالشكل المناسب، من أجل العودة لتحقيق النتائج الإيجابية التي بدأت في التراجع منذ الموسم الماضي، وتواصلت في الموسم الجاري.

وتمثلت آخر صفقات مانشستر يونايتد، في التعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو قادماً من صفوف ريال مدريد، مقابل 70 مليون يورو.

وانضم لكتيبة الشياطين الحُمر أيضاً الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز قادماً من أياكس الهولندي، مقابل 57 مليون يورو، وتايرل مالاتسيا قادماً من فينورد روتردام في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو، وكريستيان إريكسن من برينتفورد في صفقة انتقال مجاني.

وفي نفس الشأن، استعاد مانشستر يونايتد بعض اللاعبين إلى صفوفه بعد انتهاء فترة إعارتهم، وهم أنتوني مارسيال، وأكسيل توانزيبي، وفاكوندو بيليستري.

يذكر أن عدد الراحلين عن صفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف الحالي، وصل إلى 10 لاعبين، أبرزهم بول بوغبا الذي انضم إلى يوفنتوس، ونيمانيا ماتيتش الذي رحل إلى روما، وجيسي لينجارد الذي انتقل إلى نوتينغهام فورست.

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