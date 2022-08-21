تعليق غريب من ريال مدريد على هدف مودريتش أمام سلتا فيغو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استخدم الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، تعليقاً غريباً على هدف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، في مباراة سلتا فيغو أمس السبت، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن لوكا مودريتش من تسجيل هدفاً رائعاً لصالح ريال مدريد من خارج منطقة الجزاء بتصويبة مقوسة، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، ليضيف الهدف الثاني للميرنغي بعدما كان الفرنسي كريم بنزيما تقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء.

ونشر الحساب الرسمي العربي لريال مدريد عدة تغريدة تعليقاً على هدف مودريتش الرائع، وكتب في أول تغريدة بعد الهدف: "عمي وعم عيالي"، على الطريقة اللهجة العامية المصرية.

وواصل حساب ريال مدريد إشادته بمودريتش بعد الهدف، حيث نشر له تغريدة ثانية كتب عليها: "ساحر القلوب"، وتابعها بثالثة معلقاً عليها: "عمنا كلنا".

يذكر أن ريال مدريد نجح في دك حصون سلتا فيغو برباعية، بينما اكتفى الأخير بهدف واحد في شباك الميرنغي.

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