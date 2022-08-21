على طريقة الأساطير.. جماهير سلتا فيغو تحيي مودريتش (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قامت جماهير نادي سلتا فيغو بتحية النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، أثناء مباراة الفريقين، أمس السبت، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، التي حسمها الريال لصالح بنتيجة 1/4.

وتمكن مودريتش من إحراز الهدف الثاني لريال مدريد بطريقة رائعة في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعود مرة أخرى ويصنع الهدف الثالث للميرنغي بتمريرة سحرية لزميله فينيسيوس جونيور.

وبعد أداء أكثر من رائع قرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، استبدال مودريتش في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ونزول داني سيبايوس بديلاً له.

وأثناء خروج مودريتش من أرض الملعب، قامت جماهير سلتا فيغو (صاحب الأرض) بالتصفيق الحار للنجم الكرواتي، لتحيته على أدائه الرائع أمام فريقها، وهو مشهد لا يحدث سوى مع الأساطير بسبب مستواهم الرائع في المباريات على أرض الخصوم، وهو ما تكرر مع مودريتش الذي أجبر جماهير المنافس على توجيه تحية خاصة له.

ويعد مودريتش واحد من الأعمدة الأساسية بصفوف ريال مدريد، على الرغم من بلوغه 36 عامًا.

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