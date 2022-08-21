أبطالها كين وكونتي.. مكسب وولفرهامبتون يمنح توتنهام أرقاماً تاريخية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق فريق توتنهام أرقامًا تاريخية بعد فوزه على وولفرهامبتون بهدف دون رد، أمس السبت، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان هاري كين سجل هدف توتنهام الوحيد، من رأسية قوية سكنت شباك الخصم، ليمنح السبيرز ثلاث نقاط غالية.

ويكمن الرقم التاريخي الأول لتوتنهام خلال مباراة وولفرهامبتون، في وصول السبيرز للهدف رقم 1000 على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي، بفضل الهدف الذي أحرزه كين خلال هذا اللقاء.

وتمثل الرقم التاريخي الثاني في وصول هاري كين إلى هدفه 185 في الدوري الإنجليزي، ليصبح رابع أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ البريميرليغ، متخطياً سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق، صاحب الـ 184 هدفاً.

جاء الرقم الثالث، ليؤكد تألق كين حيث أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد، إذ سجل بقميص توتنهام 185 هدفاً، ويأتي بعده سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي برصيد 184 هدفاً، ثم واين روني مع مانشستر يونايتد برصيد 183 هدفاً، ثم تيري هنري مع أرسنال برصيد 175 هدفاً، ثم آلان شيرار مع نيوكاسل يونايتد برصيد 148 هدفاً.

ويعكس الرقم الرابع قوة توتنهام تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث لم يخسر السبيرز في آخر 9 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي، إذ حقق 6 انتصارات، وثلاث تعادلات، وسجل 20 هدفاً، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وحقق الكلين شيت في 5 مباريات.

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