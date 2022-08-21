هاري كين يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ساهم الهدف الذي أحرزه نجم توتنهام هاري كين بشباك وولفرهامبتون، في دخول الدولي الإنجليزي تاريخ البريميرليغ.

وكان توتنهام حقق فوزاً صعباً على وولفرهامبتون بهدف دون رد، أمس السبت، بالجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، سجله هاري كين، ليستعيد السبيرز انتصاراته عقب التعادل الأخير مع تشيلسي بنتيجة 2/2.

وأصبح هاري كين يتواجد في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، برصيد 185 هدفاً، متخطياً سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي يمتلك في سجله التهديفي 184 هدفاً.

وأصبح هاري كين أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع نادٍ واحد، حيث سجل الدولي الإنجليزي بقميص توتنهام 185 هدفاً، ليواصل تألقه رفقة السبيرز خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد حالياً توتنهام في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، خلف أرسنال المتصدر بـ 9 نقاط.

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