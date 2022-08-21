اليونايتد.. إنقاذ ما يمكن إنقاذه أزمة!

المصدر: أبوظبي - وام

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بعد هزيمتين متتاليتين في بداية مسيرته بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، لم يكن أمام مانشستر يونايتد سوى التحرك سريعاً لدعم صفوف الفريق قبل غلق باب الانتقالات هذا الصيف.

وأدرك ملاك النادي، أنه لم يعد هناك أي مجال للتجربة أو للمجازفة وأن تدعيم الصفوف في هذا الوقت يجب أن يكون بلاعبين لديهم خبرة كبيرة.

وضاعف من هذه النزعة ما شهدته مباراة الفريق أمام برينتفورد من أداء مثير للجدل للاعب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس السابق، حيث فشل اللاعب في مجاراة القوة واللياقة البدنية للدوري الإنجليزي ولم يستطع التعامل مع الكرات الطولية المرسلة من لاعبي برينتفورد إلى مهاجم الفريق.

واضطر إيريك تن هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، والذي جلب مارتينيز من فريقه السابق أياكس، إلى تغيير اللاعب بعد نهاية الشوط الأول لإيقاف طوفان الأهداف بعدما اهتزت شباك مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الشوط الأول.

ولكن أداء خط وسط مانشستر يونايتد في الشوط الثاني لم يكن قادراً على رد الفعل وتعديل النتيجة.. ولهذا، أدرك ملاك النادي أن الفريق بحاجة إلى لاعب يمكن أن يصبح «رمانة الميزان» في وسط الملعب ويمكنه التصدي لمحاولات المنافسين لفرض سيطرتهم التي ظهرت من برينتفورد في الشوط الأول، وقيادة الفريق للأمام بالشكل الأمثل وهو ما افتقده الفريق في الشوط الثاني.

ووجد مانشستر يونايتد ضالته في البرازيلي كاسيميرو صاحب الخبرة الهائلة مع ريال مدريد.

ورغم تجاوزه الـ30 من عمره، كان كاسيميرو الصفقة التي دفع مانشستر يونايتد بقوة في اتجاهها لحسم انتقال اللاعب إلى صفوفه قبل غلق باب الانتقالات نهاية هذا الشهر أملاً في الخروج من دوامة الهزائم وإيقاف نزيف النقاط.

وأعلن ريال مدريد ومانشستر يونايتد أول من أمس عن توصلهما لاتفاق بشأن صفقة كاسيميرو، بانتظار إتمام الصفقة رسمياً. ولم يكشف أي من الناديين عن المقابل المالي، فيما أشارت تقارير إلى أن قيمتها تصل إلى 70 مليوناً، إضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات، وأن عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد سيكون لمدة 4 أعوام، ما يجعل كاسيميرو ثاني أغلى لاعب في التاريخ للاعبين الذين تجاوزوا الـ30 عاماً.

ولا يتفوق على كاسيميرو في هذه القائمة سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد أيضاً إلى يوفنتوس الإيطالي في بداية موسم 2018 /‏ 2019 مقابل 117 مليون يورو.

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