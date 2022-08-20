"باراماونت" الأمريكية تشتري حقوق بث دوري أبطال أوروبا بـ 1.5 مليار دولار

المصدر: البيان

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دفعت شركة "باراماونت" مبلغا قياسيا قدره 1.5 مليار دولار لتمديد حقوق البث باللغة الإنجليزية الأمريكية في الولايات المتحدة لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة، فإن الصفقة تبلغ قيمتها 250 مليون دولار للموسم الواحد على مدى ست سنوات، وتعادل 2.5 ضعف قيمة العقد السابق لصالح شبكة "سي بي إس" المملوكة لـ"باراماونت".

قال شون ماكمانوس، رئيس شبكة "سي بي إس" الرياضية، إن دوري أبطال أوروبا كان "المحرك الرئيسي" لخدمة البث المباشر "باراماونت بلس"، وإنهم يتطلعون إلى الاستمرار في تقديم "أفضل تغطية في فئتها يتوقعها مشاهدونا".

تأتي الاتفاقية في أعقاب صفقة "إن بي سي" المملوكة لشركة كومكاست، البالغة قيمتها 2.7 مليار دولار لمدة ست سنوات، لعرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، أغنى دوري محلي في أوروبا.

عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع وكالة التسويق الأمريكية "ريليفنت سبورتس غروب" ورابطة الأندية الأوروبية، لبيع الحقوق ليس فقط لدوري أبطال أوروبا، ولكن أيضا الدوري الأوروبي ودوري الاتحاد الأوروبي للمؤتمرات.

تستهدف بطولات وأندية كرة القدم الأوروبية المشاهدين الأمريكيين بشكل متزايد بهدف تحويلهم إلى مشجعين دائمين وزيادة قيمة حقوق الإعلام الدولية.

في الوقت نفسه، اشترى المستثمرون الأمريكيون نخبة من فرق كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك الصفقات التاريخية هذا العام التي تشمل ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

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