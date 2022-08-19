الرزوقي يشيد بتطور مستوى منتخب الكاراتيه وتجربته الجيدة في ألعاب التضامن

المصدر: وام

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أشاد اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، بتطور المستوى الفني للاعبي منتخبنا الوطني و التجربة الجيدة للفريق خلال مشاركته في النسخة الخامسة من دورات ألعاب التضامن الإسلامي التي اختتمت فعالياتها اليوم بمدينة قونيه التركية.

وحقق منتخبنا الوطني للكاراتيه المركز الخامس في مسابقة الكاتا الجماعي، بالدورة و اتسمت المشاركة الإماراتية في هذه الدورة بوجه عام بالندية والتنافس.

و حل الفريق بمشاركة كل من الثلاثي مروان المازمي، ويوسف عبدالرحيم، وعبدالغني محمد في المركز الخامس بفارق بسيط عن منتخبات المغرب والكويت، وإيران وإندونيسيا، في ظل مشاركة 11 منتخبا منافسا في البطولة بهذه الفئة.

وشهدت تجربة كاراتيه الإمارات في هذه الدورة مشاركة إيجابية على المستويين الرياضي والنفسي كونها فرصة للاحتكاك بأكبر عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات.. وأثبت من خلالها لاعبو كاراتيه الإمارات كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة و حصد المراكز.

و على صعيد المنافسات الفردية، حقق المازمي المركز الخامس ضمن فئة الكاتا الفردي التي شهدت منافسة واسعة بمشاركة 16 متسابقا.

و أشاد اللواء ناصر الرزوقي بتطور المستوى الفني للاعبين و الوصول لهذا المركز في البطولة التي تضم أكثر من 22 منتخبا، تضم مجموعة من أقوى لاعبي العالم، الذين يتصدرون التصنيف الدولي.

و طالب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد في البطولات القادمة، موضحا أن ما تحقق نتائج مبشرة و أن البطولات والإنجازات لا تتحقق فجأة بل بالاحتكاك والمشاركات التي تصقل قدرات اللاعبين في مختلف الفئات وأشار إلى أن اتحاد الإمارات للكاراتيه على أتم الاستعداد لمد المنتخب الوطني بكل المقومات والدعم اللازم لتحقيق المكاسب والبطولات، والتي ستنعكس على مستوى وأداء الفريق إقليميا وعالميا.

و قال الرزوقي: "يضم منتخبنا الوطني نخبة من اللاعبين واللاعبات المتميزين، الذين أثبتوا جدارتهم خلال مشاركتهم في البطولة العربية بالقاهرة بحصد المراكز الأولى والميداليات الملونة، ما يدفعنا للاعتماد عليهم خلال المشاركات القادمة ببطولة غرب آسيا في الأردن".

و أضاف: "ننتظر منهم المزيد من الإنجازات ونرى في شغفهم ومثابرتهم طموحات لتحقيق المراكز الأولى وتسجيل أرقام جديدة، ونتطلع دائما لتسخير الإمكانيات كافة، لاكتساب الخبرات وتذليل جميع العقبات أمام أبناء المنتخب الوطني بهدف بناء فريق قوي قادر على المشاركة والمنافسة الحقيقية، وليكونوا سفراء رياضيين وخير ممثلين لدولتهم، لإعلاء شأن لعبة الكاراتيه ورفع علم الإمارات في المحافل الرياضية".

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