كاسيميرو يفاجئ ريال مدريد.. تعرف على مستجدات انتقاله إلى اليونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، موقف كاسيميرو لاعب ريال مدريد من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم كاسيميرو خلال الأيام الماضية، بالرحيل عن ريال مدريد وسط تكهنات بإمكانية انتقاله للدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر يونايتد.

وبحسب الصحفي الإسباني ماركوس في تصريحاته لبرنامج "التشيرينغيتو"، فإن كاسيميرو وافق على الانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وأكد بينتو، أن كاسيميرو أعطى مؤشرات إيجابية وأبدى رغبة مبدئية للانضمام إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وكان ميلشور رويز الإعلامي بإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أكد من قبل أن ريال مدريد لا يفكر في الاستغناء عن كاسيميرو كونه واحد من العناصر المهمة بالميرنغي، لتصبح موافقة اللاعب بمثابة المفاجأة للنادي الإسباني.

ويسعي مانشستر يونايتد للتعاقد مع كاسيميرو لتدعيم صفوفه، بعد المستوي السيء الذي ظهر عليه لاعبو الشياطين الحُمر خلال أول مباراتين بالدوري الإنجليزي، وهو ما أكد حاجة قلعة أولد ترافورد لبعض التدعيمات.

ويرصد مانشستر يونايتد مبلغ 60 مليون يورو، للحصول على خدمات كاسيميرو، بخلاف 20 مليون يورو راتب سنوي للاعب البرازيلي، ليتساوى مع لاعبي الفئة الأولى بالنادي الإنجليزي، وهو ضعف ما يتقاضاه في ريال مدريد حالياً.

ويرغب مانشستر يونايتد في حسم صفقة كاسيميرو خلال أسرع وقت، حتى يكون قادرًا على المشاركة مع الشياطين الحُمر خلال المباريات المقبلة بالبريميرليغ.

وأكد برنامج "التشيرينغيتو"، أن مستقبل كاسيميرو مع ريال مدريد سيحسم خلال 48 ساعة، مشيراً إلى أن اللاعب البرازيلي يرهن قراره بمصلحة ريال مدريد، حيث لا ينوي الرحيل إلا بعد وصول عرض مرضي للميرنغي من الناحية المادية.

ووفقاً لصحيفة "إيفينينغ ستاندرد" الإنجليزية، فإن تصاريح العمل التي تصدر من السلطات البريطانية قد تتسبب في تأخير وصول اللاعب إلى لندن خلال الأيام المقبلة (حال حسم الصفقة بشكل رسمي)، وذلك بسبب الوضع الجديد لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

ورغم أنباء رحيله، إلا أن كاسيميرو ظهر اليوم الجمعة في تدريبات ريال مدريد بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة سلتا فيغو بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، المقرر إقامتها بعد غداً الأحد 21 أغسطس.

يذكر أن كاسيميرو لعب مع ريال مدريد 336 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 31 هدفاً، وصنع 29 هدفاً آخر، وتوج اللاعب البرازيلي مع الميرنغي بالعديد من الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا (5 مرات)، وكأس العالم للأندية (3 مرات)، والدوري الإسباني (3 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (مرة)، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات)، فضلًا عن تتويجه مع منتخب البرازيل ببطولة كوبا أمريكا.

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