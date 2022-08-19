ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة في برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، عن تعرض مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي لحادث سرقة، أثناء الدخول بسيارته لمقر تدريبات النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي قام بفتح زجاج السيارة أثناء دخوله مقر تدريبات برشلونة، لرد تحية بعض المشجعين والتوقيع لهم على المقتنيات.

وقالت الصحيفة، أن أحد الأشخاص استغل انشغال ليفاندوفسكي مع المشجعين، وقام بسرقة ساعة فاخرة للاعب من سيارته تبلغ قيمتها 70 ألف يورو، وهرب سريعاً ولم يلحق به النجم البولندي.

وأكدت الصحيفة أن ليفاندوفسكي حاول مطاردة اللص لكنه فشل، مشيرة إلى أن الشرطة الإسبانية تمكنت من القبض عليه، والعثور على الساعة التي قام بدفنها في إحدى الحدائق.

وكان ليفاندوفسكي انتقل إلى صفوف برشلونة في وقت سابق هذا الصيف، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها مقابل 50 مليون يورو.

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