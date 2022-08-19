مايك دين يعترف بخطئه في ديربي لندن

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثارت الحالات التحكيمية في مواجهة تشيلسي وتوتنهام الكثير من الجدل، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي 0/0، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض حكم المباراة أنتوني تايلور للهجوم الشديد بسبب قراراته، وخرج الحكم مايك دين الذي كان يتولى مهمة تقنية الفيديو في هذا اللقاء، واعترف أنه أخطأ.

وقال مايك دين لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أنه يعترف بارتكاب خطأ في مباراة تشيلسي وتوتنهام، حيث قال: "لقد أخطأت في لقطة الهدف الثاني لفريق توتنهام".

وتابع: "روميرو قام بشد شعر كوكوريلا وكان يجب أن استدعي حكم اللقاء لمشاهدة اللقطة، لكني لم أعتبرها لقطة عنيفة".

وعلى أثر ذلك قررت لجنة الحكام الإنجليزية، استبعاد مايك دين من إدارة مباريات الجولة المقبلة من منافسات البريميرليغ.

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