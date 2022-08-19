آخرها هاتريك.. تعرف على السجل التهديفي لمحمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد نادي ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد، الإثنين المقبل، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

ويعد مانشستر يونايتد أحد ضحايا الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومن بين ثلاثة أندية فقط (وست هام وواتفورد)، استقبلت شباكها أهدافاً من لاعب الريدز، أكثر من أي فريق آخر طوال مسيرته الكروية.

ولعب محمد صلاح 10 مباريات أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف.

ولم ينجح صلاح في التسجيل أمام مانشستر يونايتد خلال أول 4 مباريات جمعته بالأخير في بطولة الدوري الإنجليزي، ولكن جاءت المشاركة الخامسة لصلاح أمام اليونايتد بتاريخ 19 يناير 2020، لتكتب أول أهدافه في شباك الشياطين الحُمر، وانتهت المباراة وقتها 0/2 لصالح ليفربول.

وغاب صلاح عن التهديف في المباراة السادسة أمام مانشستر يونايتد، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي 0/0، قبل أن ينتفض الفرعون المصري ويسجل 8 أهداف بشباك الشياطين الحُمر في 4 مباريات متتالية، كان آخرها هاتريك في مباراة أقيمت بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وانتهت لصالح الريدز 0/5.

ويأمل يورغن كلوب مدرب ليفربول أن يرى صلاح يحتفل من جديد بتسجيله أهداف أمام مانشستر يونايتد، ومن ثم يكتب اللاعب المصري الفوز الأول للريدز خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز 12 بجدول ترتيب البريميرليغ برصيد نقطتين فقط بعد مرور جولتين، حيث تعادل الريدز أمام فولهام 2/2، وكريستال بالاس 1/1، بينما يتذيل مانشستر يونايتد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بدون نقاط، بعد خسارته أمام برايتون 1/2، وبرينتفورد 0/4.

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