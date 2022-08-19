مانشستر يونايتد يرصد 25 مليون إسترليني لضم نجم أتلتيكو مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رصد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد، 25 مليون إسترليني لحسم صفقة يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يسعى بقوة لحسم صفقة الجناح البلجيكي، في صفقة تصل تكلفتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

وشارك كاراسكو في 44 مباراة مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

وكان كاراسكو عاد إلى أتلتيكو مدريد عام 2020، بعد فترة لعب قصيرة في الصين مع نادي داليان ييفانغ.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، بعدما بدأ الشياطين الحمر الموسم بشكل سيء للغاية، حيث خسروا أول جولتين أمام برايتون 1/2 وبرينتفورد 0/4.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول، الإثنين المقبل، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

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