دورتموند.. خيار رونالدو الأخير في الميركاتو

المصدر: البيان

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لا تزال وضعية كريستيانو رونالدو غير واضحة في فريق مانشستر يونايتد، ولم يبق أمامه سوى باب واحد للخروج من الدوري الإنجليزي، ألا وهو بوابة الدوري الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي شارفت على الانتهاء.

لكن أين الدون هذا الموسم؟

لا تزال الإجابة غير واضحة. ومع ذلك، فإن رغبته في مغادرة مانشستر يونايتد للعثور على ناد مؤهل لدوري أبطال أوروبا. وفقا للعناصر التي بثتها شبكة سي بي إس سبورتس أمس الخميس، فإن الخيار الأخير للبرتغالي هو الالتحاق بدورتموند.

تقول وسائل الإعلام إن وكيله خورخي مينديز يعمل خلف الكواليس للعثور على نقطة إنزال جديدة، للمحبط بين الريدز، وصاحب الكرة الذهبية خمس مرات، تمكنه من مغادرة أولد ترافورد بسرعة.

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