الإمارات تختتم مشاركتها في ألعاب التضامن بـ10 ميداليات ملونة

المصدر: وام

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اختتم منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركة وفد الإمارات في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أسدل عليها الستار اليوم "الخميس" بمدينة قونيه التركية .

أقيمت فعاليات هذه النسخة من 9 إلى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة وشاركت الإمارات فيها بـ 53 رياضيا تنافسوا في 9 رياضات فردية مختلفة.

و حقق وفدنا 10 ميداليات ملونة /3 ذهبيات وفضيتان و5 برونزيات/ جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم.

و شهدت هذه النسخة أفضل مشاركة في تاريخ دورات ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك منذ النسخة الأولى بجدة عام 2005، والتي حققت فيها الإمارات 5 ميداليات /فضيتان و3 برونزيات/، ثم الدورة الثالثة بمدينة باليمبانج الإندونيسية عام 2013، وحققت الإمارات فيها 4 ميداليات /فضية واحدة و3 برونزيات/، وذلك بعد إلغاء النسخة الثانية عام 2009، فيما حصدت الإمارات 4 ميداليات /فضية و3 برونزيات/ في النسخة الرابعة في باكو عاصمة أذربيجان عام 2017 .

وحصد أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني 3 ميداليات بمسابقات المضمار إذ فاز بذهبية سباق الاسكراتش لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بألعاب التضامن، ثم أحرز فضية سباق الأمنيوم، وبرونزية سباق النقاط.. وأضاف الدراج يوسف ميرزا ذهبية سباق النقاط بالمضمار، ثم اقتنص برونزية سباق الطريق الفردي العام للرجال لمسافة 130 كم.

و حصد منتخبنا الوطني للجودو 3 ميداليات عبر ماجومدومار ماجومدوماروف صاحب ذهبية وزن فوق 100 كجم ونوجزاري تاتالاشغيلي بفضية وزن 81 كجم وأرام جريجوريان "برونزية " بوزن 90 كجم.

و حقق منتخبنا الوطني للقوس والسهم لأصحاب الهمم برونزيتين عن طريق حبيب البلوشي ومحمد الشحي في مسابقة الزوجي، وحبيب البلوشي وهيفاء النقبي في مسابقة الفرق مختلط.

و خلال مسابقات الكاراتيه اليوم مع ختام فعاليات الدورة، حقق منتخبنا الوطني المركز الخامس بمسابقة الكاتا الجماعي بمشاركة الثلاثي مروان المازمي، ويوسف عبدالرحيم، وعبدالغني محمد، فيما خسرت اللاعبة فاطمة سالم بمسابقة الكوميتيه بوزن 68 كجم أمام لاعبة أوزبكستان بوني ايجامبرديفيا.

و أكد يوسف عبدالرحيم أنه واجه مع زملائه منتخبات قوية تخوض المنافسات والتدريبات سويا منذ سنوات طويلة، ما عكس مدى التفاهم والتناغم بينهم، مشيرا إلى أن منتخبنا الوطني للكاتا رغم كونه تشكل حديثا إلا أنه يسير بخطوات ثابتة وسريعة للمنافسة على الميداليات الملونة في المستقبل القريب.

و قال: " سعداء بهذه التجربة المميزة التي طورت مستوانا قبل مشوارنا الحافل بالارتباطات خلال المرحلة المقبلة ومنها بطولة غرب آسيا بالأردن، وبطولة آسيا في ديسمبر المقبل بأوزبكستان، ومباريات الدوري العالمي".

وشهدت منافسات الكاراتيه في هذه الدورة مشاركة حكمنا الدولي جابر الزعابي في إدارة المباريات بمختلف الأدوار.

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