مفاجأة.. إيرادات الكرة الأوروبية زادت في عز "الجائحة"

المصدر: البيان

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لم تترك جائحة كورونا شيئاً في حياة البشر إلا ولمسته بتأثير سلبي متفاوت، ومن ذلك الرياضة التي تعتمد على الحضور الجماهيري، والتي كانت متنفساً للكثيرين، لكن رغم الغياب شبه التام للجماهير عن الملاعب في موسم 2020-2021 الذي كان استثنائياً، فإن إيرادات كرة القدم الأوروبية زادت بنسبة 10%، حسب مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية.

ولم يكن هذا الموسم مثل أي موسم آخر، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى تقليص دخل يوم المباراة، لكن تقرير المراجعة السنوية لتمويل كرة القدم الصادر عن مؤسسة ديلويت أكد أن صناعة كرة القدم صمدت في جميع أنحاء القارة وحققت إجمالي إيرادات بلغ 27,6 مليار يورو، حسب "روسيا اليوم".

وارتفعت إيرادات بطولات الدوريات المحلية الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا بنسبة إجمالية بلغت 3%، حيث ارتفعت عائدات الدوري الإيطالي بنسبة 23% لتصل إلى 2.5 مليار يورو وارتفع الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 8% ليصل إلى 5.5 مليارات يورو.

وقال التقرير إن "إيرادات البث المؤجلة من الموسم السابق بلغت 48% في حالة الدوري الإيطالي، ونجاح بطولة أوروبا 2020 المؤجلة، والتي أقيمت في جميع أنحاء القارة في عام 2021 كان وراء ارتفاع الإيرادات الأوروبية".

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة العمل الرياضية في ديلويت: "لعبت الأندية في جميع أنحاء أوروبا نسبة كبيرة من المباريات خلف أبواب مغلقة أو بسعة مخفضة من المدرجات خلال موسم 2020-2021، مما تسبب في خسارة شبه كاملة لإيرادات يوم المباراة. هذه شهادة على مرونة الصناعة والقيمة المدفوعة بصفقات البث ونجاح بطولة أوروبا وتأكيد أن سوق كرة القدم الأوروبية قد حققت نموا قويا من حيث الإيرادات خلال العام الماضي".

لكن خلف هذه الأرقام المثيرة للإعجاب لم تكن الصورة وردية في كل مكان.

إذ سجل الدوري الألماني انخفاضاً إجمالياً في الإيرادات بنسبة 6% بلغت ثلاثة مليارات يورو، بينما تقلص الدوري الإسباني أيضاً بنسبة 6%.

ومن بين البطولات الخمس الكبرى، شهد الدوري الإنجليزي فقط زيادة في الأرباح التراكمية للأندية، حيث ارتفعت 49 مليون جنيه إسترليني إلى 479 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن الديون الصافية المجمعة في الدوري الممتاز زادت بنسبة 4% فقط لتصل إلى 4.1 مليارات جنيه إسترليني في 2020-2021، إلا أن الديون في الدرجة الثانية زادت بنسبة 32% مع تجاوز تكاليف الأجور الإيرادات للعام الرابع على التوالي.

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