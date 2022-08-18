باريس سان جيرمان يخطط لاستغلال أحد البنود في عقد ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لاستغلال أحد البنود الموجودة في عقد نجم الفريق ليونيل ميسي، بشأن عقده مع البي سي جي.

ويحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس يرغب في تفعيل بند تجديد عقد ميسي، الذي ينتهي في صيف 2023.

وأكدت الصحيفة، أن باريس ينوي تفعيل بند تجديد عقد ليونيل ليستمر بموجبه النجم الأرجنتيني لموسم إضافي مع العملاق الفرنسي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت في وقت سابق أن ليونيل ميسي لن يتخذ أي قرار يخص مستقبله إلا بعد منافسات كأس العالم 2022، لرغبته في التركيز مع منتخب بلاده، واستعادة قوته المعهودة في البطولة المنتظرة.

يذكر أن اسم ميسي ارتبط بالعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة بداية من الموسم المقبل، ليودع النجم الأرجنتيني لعبة كرة القدم بين أحضان الكامب نو.

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