«FIFA 22» تكافئ محمد صلاح بطريقة خاصة (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حصل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، على ترقية ضخمة لبطاقته الأساسية في لعبة «FIFA 22».

وبحسب موقع "GiveMeSport" الإنجليزي، فإن صلاح حصل على ترقية لبطاقته الذهبية التي كان يقدر تصنيفها بـ 89 لتصل إلى 99، وهو ما يجعلها واحدة من أغلى البطاقات في اللعبة الإلكترونية الأشهر في العالم.

وأكد الموقع الإنجليزي أن محمد صلاح حصل على مركز جديد أيضاً في اللعبة، حيث أصبح لاعب خط وسط مهاجم، بدلاً من جناح.

وأشار الموقع، إلى أن أرقام بطاقة صلاح تعكس قوته، مشيراً إلى أن وصلوها إلى 99 جاء لسرعته المميزة ودقه تسديداته.

يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

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