مانشستر سيتي يقدم وعدًا خاصًا لبرناردو سيلفا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وعد مسؤولو نادي مانشستر سيتي، لاعب الفريق الإنجليزي برناردو سيلفا، بالرحيل عن صفوف السيتيسينز بنهاية الموسم المقبل، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة مانشستر سيتي حددت مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن برناردو سيلفا خلال الصيف الجاري، ورفضت تخفيض المبلغ، في ظل تبقى موسمين في عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برناردو سيلفا حصل على وعد من إدارة السيتي بالموافقة تخفيض سعره في الموسم المقبل، والسماح له بالرحيل.

ومن المنتظر أن يكون برشلونة أبرز الأندية التي ستسعى للتعاقد مع برناردو لتدعيم خط وسط البرسا، بناءً على رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، إن مانشستر سيتي لم يغلق الباب أمام رحيل برناردو سيلفا خلال الصيف الجاري، مشيرة إلى أن السيتيسينز حدد شرطاً واحداً لبيعه وهو الحصول على 100 مليون يورو.

وفي شأن متصل، قالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن مانشستر سيتي يرى أن برشلونة متورطاً في حملة إعلامية، لترويج فكرة عدم استقرار برناردو سيلفا مع النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن مانشستر سيتي غير راض عن فكرة الترويج الإعلامي لرغبة برناردو سيلفا في الرحيل عن صفوف السيتيسينز، والانتقال إلى برشلونة.

فيما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يسعى لحسم الصفقة في ظل رغبة اللاعب الواضحة بالانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني.

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