حقيقة طلب برشلونة ضم لاعب مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ارتبط اسم نادي برشلونة، بالتعاقد مع البرتغالي ديوغو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، خلال انتقالات الصيف الحالي، ليكون ضمن صفقة انتقال الهولندي فرينكي دي يونغ إلى صفوف النادي الإنجليزي.

ويسعى برشلونة لضم صفقة أو صفقتين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للانتهاء من تدعيم كافة مراكزه، بعدما سبق وضم ست صفقات خلال الميركاتو الجاري.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يبحث التعاقد مع ظهير أيمن جديد، بعدما فشل في التعاقد مع سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي، ورحل داني ألفيس عن صفوفه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لا يضع ديوغو دالوت خيارًا للتعاقد معه خلال الصيف الحالي، مشيرة إلى أن اللاعب البرتغالي أيضاً لا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد.

يذكر أن مانشستر يونايتد مازال يرغب في التعاقد مع دي يونغ، إلا أن قرار اللاعب مازال يقف حائلاً حول إتمام الصفقة حتى الآن.

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