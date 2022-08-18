كيف استفاد مانشستر يونايتد من «مزحة» إيلون ماسك؟

المصدر: وكالات

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عادت مزحة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، التي أطلقها من خلال تغريدة على "تويتر"، قال فيها أنه سيشتري النادي الإنجليزي قبل أن ينفي ذلك بعدها بقليل، بفائدة كبيرة على الشياطين الحُمر.

وارتفعت أسهم نادي مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك بنسبة 4.77%، مع منتصف جلسات تداول، أمس الأربعاء، إلا أن الارتفاع الأكبر تم تسجيله قبل أن تطلق بورصة وول ستريت صافرة بداية التداول، بنسبة 17% في العمليات الإلكترونية السابقة.

ووفقاً لتقديرات سوق الأسهم لمانشستر يونايتد، فإن شراء جميع أسهم النادي الإنجليزي كان سيكلف ماسك نحو 2 مليار دولار.

ونشر أكثر رجال العالم ثراء بحسب مجلة فوربس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "سأشتري أيضاً مانشستر يونايتد، على الرحب والسعة"، وبعدها بقليل رد على أحد المستخدمين الذين تساءلوا عن مدى جدية هذا الأمر، وقال: "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر، لن أشتري أي فريق رياضي".

يذكر أن مجلس إدارة تويتر وافق على عرض استحواذ ماسك على الشبكة في نهاية أبريل الماضي مقابل 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع رجل الأعمال عن العملية برمتها، ما فتح الباب أمام معركة قضائية بين الطرفين.

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