ريال مدريد يحسم موقف كاسيميرو من الرحيل لمانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، آخر التطورات الخاصة بإمكانية رحيل البرازيلي كاسيميرو عن صفوف ريال مدريد، والانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم كاسيميرو خلال الأيام الماضية، بالرحيل عن ريال مدريد وسط تكهنات بإمكانية انتقاله للعب في الدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي مانشستر يونايتد.

وبحسب ميلشور رويز الإعلامي بإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فهناك مصدر بريال مدريد نفى تلقى النادي الإسباني عرضاً من مانشستر يونايتد لضم كاسيميرو، مشيراً إلى أن الميرنغي لا يفكر في الاستغناء عن اللاعب البرازيلي كونه واحد من العناصر المهمة بالريال.

ولعب كاسيميرو مع ريال مدريد 336 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 31 هدفاً، وصنع 29 هدفاً آخر، وتوج اللاعب البرازيلي مع الميرنغي بالعديد من الألقاب مثل دوري أبطال أوروبا (5 مرات)، وكأس العالم للأندية (3 مرات)، والدوري الإسباني (3 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (مرة)، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات)، فضلًا عن تتويجه مع منتخب البرازيل ببطولة كوبا أمريكا.

موقف كاسيميرو من الانتقال لمانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "مارك" الإسبانية، أن كاسيميرو يفكر في قبول عرض مانشستر يونايتد ومغادرة ريال مدريد هذا الصيف.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن عملية انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد لا تزال مفتوحة وتحيط بها الكثير من الأمور المجهولة، مشيرة إلى أنه من المؤكد أنه سيغادر ريال مدريد فقط إذا اقتنع كل من النادي واللاعب بأنه القرار الأفضل لكلا الطرفين.

وقالت الصحيفة، أن كاسيميرو لم يغلق الباب أمام رحيله المحتمل عن ريال مدريد، لكنه يحلل بالتفصيل كل ما يحدث في مانشستر يونايتد، وحول ما إذا كان النادي الإنجليزي سيتمكن من مساعدته على استعادة رونقه الذي فقده في السنوات الأخيرة، لاسيما وما قد يعنيه عدم اللعب في دوري أبطال أوروبا التي فاز بها 5 مرات على مدار تاريخه.

وتلقى كاسيميرو عدة عروض خلال الأشهر الأخيرة، ولكن يعتبر عرض مانشستر يونايتد هو الأبرز من الناحية الاقتصادية.

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