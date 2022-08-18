والدة مبابي تعلق على أزمته مع نيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

علقت فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على الأزمة التي نشبت مؤخراً بين نجلها وزميله في الفريق نيمار دا سيلفا، على هامش مباراة مونبلييه بالجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي، التي انتهت بفوز العملاق الباريسي 2/5.

وكانت أزمة نشبت بين مبابي ونيمار بسبب المنفذ لركلات الجزاء، بعدما أهدر مبابي ركلة في مباراة مونبلييه كان نيمار يطالب بتسديدها، قبل أن يتولى الأخير تسديد ركلة أخرى في نفس المباراة، ونجح في إحراز هدف منها.

وأكدت فايزة العماري أن الأمور يتم التعامل معها داخلياً، وأن المياه عادت إلى مجاريها بين اللاعبين، وذلك في تصريحات أبرزتها "وكالة الأنباء الإسبانية".

ورفضت العماري التعليق على الأزمة الحادة بين النجمين، رغم أن وسائل إعلام برازيلية تحدثت عن عزل مبابي داخل باريس، بسبب الصلاحيات الواسعة التي منحها له النادي الفرنسي بعد تجديد عقده.

وامتد الخلاف بحسب الصحف الفرنسية إلى غرفة الملابس، وزاد نيمار الطين بلة بضغطه زر الإعجاب على عدة منشورات عبر المنصات الاجتماعية تنتقد زميله الفرنسي.

وكان المدير الرياضي للنادي الباريسي لويس كامبوس، اجتمع بنيمار ومبابي كي يحذرهما من أن المشاكل الداخلية يجب تسويتها بعيداً عن الأضواء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز