بنفيكا يقترب من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

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قطع بنفيكا البرتغالي شوطاً كبيراً في التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه أمس الأربعاء على مضيفه دينامو كييف الأوكراني في ذهاب الدور الفاصل.

وحقق البرتغاليون، الذين بلغوا ربع نهائي البطولة القارية الأم الموسم الماضي، نجاحهم في الشوط الأول بهدفين من البرازيلي جيلبرتو (9) وغونزالو راموس (37).

وتقام مباراة الإياب في لشبونة يوم الثلاثاء المقبل.

في المقابل، انتهت مباراة مكابي حيفا الإسرائيلي مع النجم الأحمر الصربي، بفوز الأول 3-2.

كما تعادل قراباخ الأذربيجاني مع بلزن التشيكي صفر-صفر.

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