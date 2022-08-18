لاعبة أمريكية تسخر من رونالدو

ت + ت - الحجم الطبيعي

سخرت الأمريكية، هيدز أورايلي، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب مشاركتها في دوري أبطال أوروبا للسيدات، في الوقت الذي يغيب فيه النجم البرتغالي عن البطولة الأوروبية للرجال.

وتلعب هيدز أورايلي، البالغة من العمر 37 عاما، مثل رونالدو، مع فريق "شيلبورن" الإيرلندي، الذي يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا للسيدات بمواجهة فريق "بومورجيه" السلوفيني خارج ملعبه اليوم الخميس.

وكتبت النجمة الأمريكية "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "أتجه للعب دوري أبطال أوروبا في سن 37 وكريستيانو رونالدو لا".

وتملك هيدز أورايلي مسيرة رائعة كلاعبة كرة قدم، حيث مثلت عدة أندية أمريكية وحققت عدة ألقاب، كما مثلت منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين (2002 و2016)، وشاركت في 231 مباراة سجلت 47 هدفا وتوجت بالميدالية الذهبية 3 مرات في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنوات 2004 و2008 و2012 وبكأس العالم في عام 2015 وكأس العالم للشابات في عام 2002، بحسب "روسيا اليوم".

ويرغب كريستيانو رونالدو (37 عاما) في الرحيل عن مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد فشل فريقه بالتأهل والاكتفاء بالمشاركة في الدوري الأوروبي.

وتوج كريستيانو رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، 4 مرات مع ريال مدريد ومرة واحدة مع مانشستر يونايتد، كما يحتل صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 141 هدفا وأكثر من صنع أهداف برصيد 42 هدفا وأكثر اللاعبين مشاركة بـ187 مباراة، وأرقام قياسية أخرى خاصة في الأدوار المتقدمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز