إشبيلية يضمّ الفرنسي نيانزو من بايرن ميونيخ

المصدر: أ ف ب

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تعاقد نادي إشبيلية الإسباني مع المدافع الفرنسي تانغي نيانزو من بايرن ميونيخ الألماني بعقد لمدة خمس سنوات، وفق ما أعلن النادي البافاري الأربعاء.

وكان نيانزو البالغ 20 عاماً والذي انضم إلى بايرن من باريس سان جرمان الفرنسي في صيف 2020 بصفقة انتقال حر، لاعباً هامشياً إلى حد كبير في العاصمة البافارية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن سيتلقى مبلغاً قدره 16 مليون يورو (16.3 مليون دولار)، والتي وقد يرتفع إلى 20 مليون يورو مع المكافآت.

وخاض نيانزو 28 مباراة في موسمين في ميونيخ، كانت الغالبية العظمي منها في مقاعد البدلاء، حيث عانى قائد منتخب فرنسا تحت 20 عاماً من الإصابات وكوفيد-19.

ورغم تسجيله هدفه الأول في نهاية موسم 2021-2022 لبايرن ميونيخ أمام أونيون برلين، كانت آمال نيانزو باللعب المنتظم مع الفريق الأول في ميونيخ منخفضة.

فعلاوة على وصول الهولندي ماتيس دي ليخت في يوليو والفرنسي دايو أوباميكانو في صيف 2021 ، يتقدم لوكا هيرنانديز أيضاً على مواطنه نيانزو في الأولوية.

ويخوض إشبيلية رحلة بحث عن قلب دفاع جديد منذ رحيل الفرنسي أيضاً جول كونديه إلى برشلونة.

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